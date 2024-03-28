أمين الفتوى: شرح صدر المؤمن للعبادة دليل على حب الله له (فيديو)

أكد الدكتور عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن قيام رمضان هو من الأمور التي ننعم بها في هذه الأيام المباركة، لافتا إلى أن المؤمن لما يشرح صدره للعبادة وجب عليه الشكر، لأن هذا دليل حب الله لعبده.

قال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الخميس: «طالما ربنا أوقفنا في الصلاة يبقى يريدنا في الصلاة ولذلك شرح الله صدره للعبادة».

وتابع: «أحيانا تلاقى شخص مش قادر يذكر الله طيب ليه، احنا قولنا ربنا لو عاوزك، احنا داخلين على أفضل أيام الله، وعلى كل إنسان يلحق لو لم يصلى التراويح يلحق يصلي».

تحرص قناة الناس على تقديم محتوى متنوع فى شهر رمضان، حيث شملت خارطة البرامج المذاعة عبر الشاشة خلال الـ30 يومًا 28 برنامجًا متنوعًا ما بين الدعوة والفتوى وتفسير القرآن وشرح السُّنّة والنقاش العلمى والتلاوة ونقل الشعائر من المساجد الكبرى من داخل مصر وخارجها.