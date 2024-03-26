تقرير يكشف: البيت الأبيض يصدم نتنياهو بمعلومات سرية عن التصويت بمجلس الأمن

في تطور غير متوقع، ظهرت خلافات علنية بين رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والرئيس الأمريكي جو بايدن، بعد امتناع الأخير عن التصويت أو استخدام حق الفيتو لمنع تمرير مجلس الأمن الدولي لقرار وقف إطلاق النار في غزة، أدى ذلك إلى تراشق التصريحات بين الطرفين، مما أثار مخاوف من توتر العلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل.

أزمة مصطنعة

يرى البيت الأبيض، أن الخلاف العلني مع إسرائيل بشأن قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة هو أزمة مصطنعة، صنعها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لأسباب سياسية داخلية، حسبما صرح ثلاثة مسؤولين أمريكيين لموقع Axios.

بعد نحو 172 يومًا من عملية طوفان الأقصى، تشهد العلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل، تتدهورًا بشكل مفاجئ وسريع.

فقد ألغى «نتنياهو» أمس زيارة لكبار مستشاريه إلى البيت الأبيض، كانت مقررة في وقت لاحق هذا الأسبوع، بعد امتناع الولايات المتحدة عن التصويت في الأمم المتحدة، ضد القرارات الداعية إلى وقف إطلاق النار في غزة، وإطلاق المحتجزين في القطاع.

البيت الأبيض يكشف أسرارًا صادمة

وبحسب الصحيفة الأمريكية، فأن صدمة إدارة بايدن ترجع إلى أنه مساء الأحد وصباح الاثنين الماضيين، أجرى مسؤولو البيت الأبيض مناقشات مع مساعدي نتنياهو، حول قرار الأمم المتحدة وأخبروه بأن الولايات المتحدة من المرجح أن تمتنع عن التصويت، حسبما قال مصدر مطلع.

وقالت الصحيفة، إن البيت الأبيض أبلغ مساعدي نتنياهو خلال هذه المناقشات، أن امتناع الولايات المتحدة عن التصويت ليس تغييرًا في السياسة، وشدد على أن إدارة بايدن لا تعتبر قرار الأمم المتحدة ملزمًا.

وقال مسؤول أمريكي لم تذكر الصحيفة اسمه، إن البيت الأبيض في حيرة، مما يعتبره رد فعل مبالغ فيه من قبل نتنياهو، مضيفًا أنهم يشعرون بالحيرة أيضًا لأن رئيس وزراء الاحتلال رفض التفسير الأمريكي لقرار الأمم المتحدة، وقرر التعبير عن خلافاته مع إدارة بايدن علنًا وإخبار الولايات المتحدة بسياستها، في حين أن الولايات المتحدة تعلن بالفعل سياستها، وهو أمر مختلف عما يقوله نتنياهو.

وأوضح أن كل هذا يعد هزيمة ذاتية، كان بإمكان رئيس الوزراء أن يختار مسارًا مختلفًا؛ للتوافق مع الولايات المتحدة بشأن معنى هذا القرار، لكنه اختار عدم القيام بذلك، لأسباب سياسية على ما يبدو.

وقال المسؤول، إن هذه الطريقة مضحكة لمعاملة شريك قدم لإسرائيل الكثير من الدعم.