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دراما المتحدة

مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 18.. مدير المدرسة يواجة العترة بالسرقة

كتب:

ياسمين محمود
06:56 م | الخميس 28 مارس 2024
مشهد من المسلسل

مشهد من المسلسل

بدأت الحلقة 18 من مسلسل الكبير أوي 8 والذي يعرض على قناة on عقب أذان المغرب، بمواجهة مدير المدرسة للعترة بالسرقة.

أحداث الحلقة 18 من مسلسل الكبير أوي 8

وبعد دخول مدير المدرسة دوار الكبير اختفى العترة وراء الكنبة، خوفا منه ليسأل عن العترة ويقول للكبير إنه شاكك في العترة، وأنه وراء اختفاء اللاب توب، ليستنكر الكبير الأمر، مؤكدا أن العترة لديه بدل اللاب توب اتنين، ويشير المدرس إلى أن السارق في نفس حجم العترة ولكن صوته رفيع، ويهدده الكبير، فيضطر المدرس إلى الخروج من الدوار. 

أبطال مسلسل الكبير أوي 8

مسلسل الكبير أوي 8 بطولة أحمد مكي في دور جوني والكبير وحزلقوم، ومصطفى غريب في دور العترة، ورحمة أحمد مربوحة زوجة الكبير، وضيفة شرف الحلقة 18 من المسلسل الفنانة دنيا سامي، في دور فروحة.

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