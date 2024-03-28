جامعة كفر الشيخ تطلق قافلة طبية لقرية دفرية ضمن مبادرة حياة كريمة

أطلقت جامعة كفر الشيخ، اليوم الخميس، قافلة طبية شاملة إلى قرية دفرية والقرى المجاورة بمركز كفر الشيخ، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإشراف الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتورة أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لتنمية الريف المصري، بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بكفر الشيخ‎، واستمراراً لسلسلة القوافل التي تُطلقها الجامعة في القرى على مستوى المحافظة.

الكشف على عدد كبير من المواطنين في مختلف التخصصات الطبية

شارك في القافلة عدد من المتخصصين من كليات الطب البشري وطب الفم والأسنان والتمريض، حيث جرى الكشف على عدد كبير من المواطنين في مختلف التخصصات الطبية، التي شملت «الباطنة، والعيون والرمد، والأنف والأذن والحنجرة، والنساء والتوليد، والجلدية والتناسلية، والنفسية والعصبية، والأطفال، والجراحة العامة، وجراحة العظام، وجراحة المسالك البولية، وجراحة المخ والأعصاب، والعلاج الطبيعي».

إطلاق القوافل التنموية الأكثر احتياجاً

وأكد الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، استمرار الجامعة في إطلاق القوافل التنموية الأكثر احتياجاً، لافتاً أنّ القافلة تضم نُخبة من أعضاء هيئة التدريس يمثلون التخصصات المختلفة من كوادر متميزة من كليات الطب البشري وطب الفم والأسنان والتمريض.

صرف العلاج مجانا لجميع المرضى

وأوضح «دسوقي»، أنّ القافلة الطبية شهدت اليوم إقبالاً كبيراً من الأهالي، وتم إجراء الكشف الطبي على 867 حالة من أبناء قرية دفرية والقرى المجاورة بمركز كفر الشيخ، على يد نُخبة من الأطباء المتخصصين والمتميزين في مختلف التخصصات، ضمن مبادرة «حياة كريمة»، كما جرى صرف العلاج مجانا لجميع المرضى المترددين على مقر القافلة.

ووجّه «دسوقي»، باستمرار إطلاق القوافل الطبية والتوعوية التنموية للمناطق الأكثر احتياجاً بجميع مراكز محافظة كفر الشيخ بهدف إجراء الكشف الطبي، وتقديم العلاج بالمجان.