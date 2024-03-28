مبروك عطية لـ«ع المسرح»: أحب أن أنادى بالأستاذ الدكتور.. لست شيخا

قال الداعية مبروك عطية، عميد كلية الدراسات الإسلامية الأسبق بجامعة الأزهر، إنه يحب أن يُنادى بالأستاذ الدكتور، موضحًا أنه بعد عشرة أعوام من الدكتوراه، هناك درجة عملية تسمى بالأستاذية، ويحصل عليها صاحب الدكتوراه، بعد أن يقوم بـ 10 بحوث وتعرض على اللجنة العلمية، وتقيمه بناءً عليها.

مبروك عطية ليس مغرورًا ولكنه أستاذ

وأضاف عطية، خلال حواره ببرنامج «ع المسرح»، المذاع على فضائية «الحياة»، وتقدمه الإعلامية منى عبدالوهاب، أنه منذ عشر سنوات عندما يقول إنه الأستاذ مبروك عطية، يجد أحد الأشخاص على الميديا يقول: «إيه الغرور ده»، متابعًا: «أستاذ الجامعة يجب أن يكون صاحب فكر، فأتعجب من الذي يتحدث عن الغرور في حين أنني لم أتحدث إلا عن الموجود في البطاقة».

الأشخاص الذين يتم مناداتهم بالشيخ

وأكمل: « أنا لست شيخًا، وكل الأشخاص في الأزهر ينادون بالشيخ، وطلاب الأزهر هم شيوخ، وقال: أبونا شيخ كبير، الشيخ معناه العجوز في السن، وأكبر منصب في الأزهر هو الشيخ، وأنا لست شيخًا في الأزهر، ولكن الشيخ أمران: «شيخ يقرأ في الميتم أو المقابر وأنا لست فاعلًا لهذا أو لذاك، يا إما الشيخ إمام الأزهر».

وتابع: «لا يصح أن أحصل على درجة الدكتوراه وبعدها درجة الأستاذية، ولا تكرمني بما قالته الدولة عني وتناديني بالشيخ، وما بين شيخ الأزهر والشيخ الذي يقرأ في الميتم، على حسب عمله، في مجالات الحياة العادية».