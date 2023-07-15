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نظر طعن وقف ظهور مبروك عطية في الإعلام اليوم

كتب:

محمد عيسى
12:07 ص | السبت 15 يوليو 2023
مجلس الدولة _ ارشيفية

مجلس الدولة _ ارشيفية

تنظر المحكمة الإدارية العليا، اليوم السبت، الطعن المقام من أحد المحامين، مطالبا بإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري، المتضمن عدم قبول دعواه ضد الداعية مبروك عطية، لمنعه من الظهور على شاشات التليفزيون، وحمل الطعن رقم 58043 لسنة 76 قضائية عليا.

يجب أن يتمتع الداعية بقدر من اللباقة 

قال المحامي في دعواه، بعد أن أصبح الدعاة المرجع الذي يتجه إليه المسلمون، في حالة وجود أي تساؤل في أمور دينهم، فالدعاة يوجهون الناس إلى صحيح الدين، وإعطائهم الفتاوى التي تعينهم في أمور دينهم ودنياهم، وأصبحوا فئة يجب أن تتمتع بقدر من العلم واللباقة، وحسن الأداء لجذب المشاهد إليهم.

العديد اتخذوا الدين حرفة

وأضاف المحامي، أنه في الآونة الأخيرة، ظهر العديد من الدعاة الذين اتخذوا الدين حرفة دون أن يكونوا مؤهلين لذلك، فظهر العديد من خريجي جامعة الأزهر، لا يملكون الحجة الكافية ولا العلم المناسب لتقديم الفتاوى، ولا يوجد خلاف على أن مبروك عطية، وما يملكه من علم باعتباره عميد كلية الدراسات الإسلامية جامعة الأزهر، وحصل على شهادة الدكتوراه من جامعة القاهرة، وكان قبله أستاذ دكتور في جامعة الإمام محمد بن سعود جامعة الملك خالد بمدينة أبها بالمملكة العربية السعودية، وبرامجه يشاهدها العديد من المشاهدين والمسلمين من أجل سؤالهم عن فتاويه الذين ضلوا في الإجابة عليها.

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محمد عيسى
بقلم محمد عيسى

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