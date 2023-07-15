تأجيل طعن وقف ظهور مبروك عطية في الإعلام لـ24 ديسمبر

أجلت المحكمة الإدارية العليا، اليوم السبت، الطعن المقام من أحد المحامين، مطالبًا بإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري، المتضمن عدم قبول دعواه ضد الداعية مبروك عطية، لمنعه من الظهور على شاشات التليفزيون، لجلسة 24 ديسمبر المقبل.

يجب أن يتمتع الداعية بقدر من اللباقة

وقال المحامي في دعواه، «بعد أنَّ أصبح الدعاة المرجع الذي يتجه إليه المسلمون، في حالة وجود أي تساؤل في أمور دينهم، فالدعاة يوجهون الناس إلى صحيح الدين، وإعطائهم الفتاوى التي تعينهم في أمور دينهم ودنياهم، وأصبحوا فئة يجب أن تتمتع بقدر من العلم واللباقة، وحسن الأداء لجذب المشاهد إليهم».

العديد اتخذوا الدين حرفة

وأضاف المحامي أنَّه «في الآونة الأخيرة، ظهر العديد من الدعاة اللذين اتخذوا الدين حرفة دون أن يكونوا مؤهلين لذلك، فظهر العديد من خريجي جامعة الأزهر، لا يملكون الحجة الكافية ولا العلم المناسب لتقديم الفتاوى، ولا يوجد خلاف على أن مبروك عطية، وما يملكه من علم باعتباره عميد كلية الدراسات الإسلامية جامعة الأزهر، وحصل على شهادة الدكتوراه من جامعة القاهرة، وكان قبله أستاذ دكتور في جامعة الإمام محمد بن سعود جامعة الملك خالد بمدينة أبها بالمملكة العربية السعودية، وبرامجه يشاهدها العديد من المشاهدين والمسلمين من أجل سؤالهم عن فتاويه الذين ضلوا في الإجابة عليها».