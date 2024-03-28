مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 18.. فروحة تنقذ جوني

أنقذت فروحة ابنة عمة مربوحة في الحلقة 18 من مسلسل الكبير أوي 8 والذي يعرض على قناة on عقب أذان المغرب، جوني من الكبير بعد صرف فلوس العلف.

أحداث الحلقة 18 من مسلسل الكبير أوي 8

ودخلت فروحة غرفة جوني ومعها فطار فطير مشلتت وطيور، ليرفض جوني هذا الفطار، وصدفة يتصل به الكبير يسأله عن العلف الذي اشتراه، وتسمع فروحة المكالمة وتنقذ جوني وتقول له أن يبلغ الكبير أنه تم النصب عليه ووضع الفلوس في البنك ولكن السيستم وقع وسيسحب الفلوس بعد شهر، ويقتنع الكبير بكلامة، وبعدها يشكر فروحة على هذا الموقف.

أبطال مسلسل الكبير أوي 8

ويشارك في مسلسل الكبير أوي 8 كلا من أحمد مكي في دور جوني والكبير وحزلقوم، ومصطفى غريب في دور العترة، ورحمة أحمد مربوحة زوجة الكبير، وكانت ضيفة شرف الحلقة 18 من المسلسل الفنانة دنيا سامي، في دور فروحة.