علاء مرسي لـ«ع المسرح»: «مولد حياتي انفض» بعد وفاة علاء ولي الدين

تحدث الفنان علاء مرسي، عن علاقته بالفنان الراحل علاء ولي الدين، ووصف تلك العلاقة بأنه «بعد علاء.. مولد حياتي انفض»، مؤكدا أنه كان رقم واحد في حياته، حتى قبل أسرته.

علاء ولي الدين.. الناصح الأمين في حياة علاء مرسي

أكد خلال ظهوره في برنامج «ع المسرح» مع الإعلامية منى عبد الوهاب، المذاع عبر قناة «الحياة»، أن علاء ولي الدين، لعب كثيرًا دور الناصح الأمين في حياته، وكان دائمًا ما ينصحه في اختيار أعماله، والمكانة التي يجب أن يكون فيها،: «لو علاء موجود كان في حاجات كتير هتتغير».

أضاف أن علاء ولي الدين هو سبب التقاء محمد هنيدي وأشرف عبد الباقي، وحتى الجيل الذي ظهر بعدنا كان علاء متبنيهم مثل كريم عبد العزيز وأحمد السقا ورامز جلال ومحمد سعد، وبعد وفاته لم نعد نلتقي مثل السابق، وحين نلتقي دائمًا ما تجدنا نقول «فينك يا عم وحشتني».

وفاة علاء ولي الدين كانت لحظة انكسار شديدة

وقال إن وفاة علاء ولي الدين كانت لحظة انكسار شديدة، تشبه لحظة انكساره بعد وفاة أمي، وشعرت وقت وفاة علاء أن الحياة لم يعد لها داعي، مضيفًا: «بعد وفاة علاء وأمي، كويس إني قادر أتكلم معاكم دلوقتي».