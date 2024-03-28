آيتن عامر: «اتعلمت أقول لأ للأعمال المعروضة علي ولا أرضى عنها»

قالت الفنانة آيتن عامر، إنها كانت تقبل المشاركة في أعمال فنية لا ترضى عنها بنسبة 70%، لكنها لم تعد تفعل هذا الأمر.

نصائح وفاء عامر

وأضافت آيتن عامر في حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج «العرافة» على قناتي النهار والمحور: «دلوقتي مبقتش أعمل كده، دلوقتي تعلمت كيف أقول لأ، وهذه كانت من أهم نصائح وفاء عامر لي، دائما كانت تقول لي من يقولون لا أقوى وينجحون أكثر وأسرع».

رفض الأعمال الفنية غير المناسبة

وأشارت إلى أنها كانت تخاف من رفض الأعمال المعروضة عليها في الماضي، وهو ما أصبحت تواجهه الآن، إذ أصبحت أكثر قدرة على رفض الأعمال التي لا تلقى قبولا لديها: «كنت أخاف قول لا، وكنت أتأثر بالعشم، فكان هناك من يقولون لي نحن في حاجة إليك للمشاركة في أعمالنا الفنية، وكنت أوافق على المشاركة حتى لو لم أكن مقتنعة بالفيلم، لكن عشم مات وأخدت عزاه وبقيت أقول لأ».

وأكدت أنها تعرضت للخذلان كثيرا، موضحةً: «في هذه الفترة أشارك في فيلم من إنتاج صديقتي المقربة هيام فاضل، وكان في العقد شرطا جزائيا يمنعني من المشاركة في عمل فني آخر، وهذا البند رفضته».

وأضافت: «قلت لأنتيمتي هيام أنتِ مش شايلة البند ده ليه، أقسم بالله لو أمي ما همضي العقد غير لما تلغي البند لأني حرمت».