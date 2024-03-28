مسلسل جودر الحلقة الثالثة.. الشيخ عبدالله يخبر فاطمة بحقيقة الترصد بابنها

شهدت الحلقة الثالثة من مسلسل جودر كشف بعض الحقائق بالإضافة إلى بعض المفآجات الخاصة بجودر المصري، وبدأت الحلقة الجديدة بإصرار ياسر جلال «شهريار» على أن تنتهي شهرزاد التي تؤدي دورها الفنانة ياسمين رئيس من قص روايتها إلى نهايتها وعدم الانتظار لليوم التالي حتى ينفذ بها حكم الموت كما يفعل بزوجاته مع طلوع فجر كل يوم.

وأصرت فاطمة التي تؤدي دورها الفنانة أيتن عامر، في مسلسل جودر الحلقة 3، على معرفة حقيقة الحلقة الذهب التي وجدتها في أذن جودر بعد أن عاد من خطفه وذهبت به إلى الشيخ عبدالله الذي يؤدي دوره الفنان عبدالعزيز مخيون.

مسلسل جودر الحلقة 3

وأخبر الشيخ عبدالله، فاطمة في مسلسل جودر الحلقة 3، أن الحلق الذهب الذي يتواجد في أذن جودر هو حرز لحمايته من أي أذى يمكن أن يتعرض له، مؤكدا له أن ابنها عليه العين من قبل ولادته لتسأله عن سبب ذلك وماذا يريدون منه.

ولكن رفض الشيخ عبدالله الإيضاح بأن جودر يريد الشمعيون التي ترأسهم شواهي «نور» الوصول إليه للحصول على الكنز الذي يجعلهم يحكمون العالم.