مسلسل جودر الحلقة 3.. هل يعود عمر المصري من الحج أم سيحدث له شيئا؟

شهدت أحداث الحلقة الثانية من مسلسل جودر خطف الطفل الرضيع من والدته، التي تمثل دورها الفنانة أيتن عامر، من قبل الشمعيون، التي ترأسهم نور اللبنانية في دور شواهي، حتى تستطيع الحصول على الكنز الخاص بالشمندر، لتستطع أن تحكم العالم من خلاله، بعد أن أخفاه والدهم عنهم، ووكل جودر ابن عمر المصري، ليكون هو مفتاح الوصول للكنز وحاميه في مسلسل جودر الحلقة 3.

وجاءت تلك الأحداث في إطار الحكاية التي كانت تقصها ياسمين رئيس في دور شهرزاد على ياسر جلال، في دور شهريار، حتى لا يقتلها بعد الزواج منها، مثل ما يفعل مع الفتيات الأخريات في مسلسل جودر الحلقة 3.

مسلسل جودر الحلقة 3.. هل يعود عمر المصري من الحج؟

وتمكن الشمعيون من خطف جودر بعد سفر والده إلى الحج، وقبل أن يسافر أوصى زوجته والتي تمثل دورها الفنانة أيتن عامر، بأن تحرص على إدارة التجارة الخاصة به، إذ أن ذلك المال هو مالها، كما وكل أحد الأشخاص الذي يرغب بهم ليهتم بالتجارة في المحل الخاص به.

وعلى الرغم من خطف الشمعيون لجودر في الحلقة الماضية، إلا أنه حامي جودر والذي يمثل دوره الفنان عزيز مخيون، تجسد في صورة طائر أبيض، وذهب لإنقاذ جودر من الخطف، وأعاده لوالدته.