دارت الحلقات الأولى من مسلسل جودر بطولة الفنان ياسر جلال حول ياسر جلال في دور شهريار الذي تعرض للخيانة من قبل، ما جعله يتزوج الفتيات ويقتلهن قبل بزوغ الفجر انتقاما مما تعرض له من قبل، لتأتي ياسمين رئيس في دور شهرزاد ابنة الوزير وتحاول علاجه من ذلك، وتقص عليه حكاية جودر مفتاح كنز الحكيم الشمندر، لنستكمل الأحداث في مسلسل جودر الحلقة 3 اليوم الخميس.

مسلسل جودر الحلقة 3.. ماذا يحدث بعد عودة الطفل من الخطف؟

وشهدت أحداث الحلقة الثانية تعرض الطفل جودر للخطف من قبل الشمعيون، التي تمثل دور رئيستهم الفنانة نور في مسلسل جودر الحلقة 3، حيث يرغبون في الوصول إلى كنز الحكيم الشمندر حتى يستطيعون حكم العالم من خلاله مستغلينه في الشر، إذ يعد جودر بالنسبة لهم هو مفتاح الوصول إلى الكنز وحاميه وفق ما حدده والدهم الحكيم الشمندر باختيار حروف عشوائية لحارس الكنز ليتكون معه اسم جودر ابن عمر المصري.

وبعد خطف جودر من قبل الشمعيون، يقوم حاميه والذي يتجسد في شكل طائر أبيض لحمايته، ويمثل دوره الفنان عبد العزيز مخيون بإعادته لوالدته التي تمثل دورها الفنانة أيتن عامر، بعد أن انتابها القلق عليه وفقدت الأمل في عودته مرة أخرى.