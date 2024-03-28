أحداث شيقة حدثت للطفل جودر منذ ولادته في الحلقتين الماضيين من مسلسل جودر، فبعد أن أنقذ من محاولة قتل أخيه له بكتم أنفاسه بالوسادة، وقيام الشيخ عبدالله الحطاب بإنقاذه بعد أن تجسد في صورة طير أبيض، وتعرض للخطف من قبل الشمعيون برئاسة الفنانة نور اللبنانية في دور شواهي كبيرة الشمعيون، في الحكاية التي كانت تحكيها ياسمين رئيس في دور شهرزاد لياسر جلال في دور شهريار، ويحرص متابعو المسلسل على معرفة موعد إعادة مسلسل جودر على قناة ON الحلقة 3.

موعد إعادة مسلسل جودر على قناة ON الحلقة 3.. هل ينكشف سر الحطاب؟

لن يتوقف إنقاذ عبدالله الحطاب لجودر عند تلك الحادثة، لكنه أنقذه مرة أخرى عندما اختطفه الشمعيون للسيطرة عليه عندما يكبر للحصول على كنز الشمندر؛ ليستطيعوا حكم العالم في مسلسل جودر، وعاد جودر إلىوالدته التي تؤدي دورها الفنانة أيتن عامر.

وعن موعد إعادة مسلسل جودر على قناة ON الحلقة 3، فيتم عرض الحلقة الجديدة على قناة ON drama في تمام الساعة 6:05 مساء، على أن يتم إعادتها للمرة الأولى في تمام الساعة 1:30 صباحا، وتكون الإعادة الثانية في تمام الساعة 10:30 صباحا.

كما يتم عرض مسلسل جودر على قناة ON E في تمام الساعة 8 مساء، على أن يتم إعادتها في تمام الساعة 9:45 صباحا.