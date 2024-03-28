أحداث شيقة شهدتها الحلقات الأولى لمسلسل جودر بطولة الفنان ياسر جلال، لتستكمل ياسمين رئيس في دور شهرزاد حكاية جودر لياسر جلال في دور شهريار، إذ بدأت الحلقة الثانية برغبة أخيه لجودر في قتله وهو طفل مستخدما الوسادة لكتم أنفاسه، ليأتي الحامي الخاص به الفنان عزيز مخيون على هيئة طير أبيض اللون لينقذه، وعندما يراه يهرول مفزوعا من الخوف ليخبر والده ووالدته، ونستكمل أحداث مسلسل جودر الحلقة 3.

مسلسل جودر الحلقة 3.. هل يكرر الشمعيون خطف جودر للحصول على الكنز؟

وفي محاولة للشمعيون بقيادة الفنانة نور اللبنانية في دور شواهي لخطف جودر، قامت بتخديره حتى تستطيع خطفه، وبعد أن خطفته أتى عزيز مخيون الذي يحميه باعتباره الشخص الذي يحمي جودر ليعيده إلى والدته مرة أخرى لنرى ما سيحدث في مسلسل جودر الحلقة 3، وعندما تكتشف شواهي عدم وجوده تطلب تنهار من الصدمة، إذ إن جودر هو مفتاح الوصول للكنز التي يتيح لهم الفرصة للتحكم في العالم.

ومن المتوقع في مسلسل جودر الحلقة 3 اليوم الخميس أن يحاول الشمعيون بقيادة شواهي خطف جودر مرة أخرى حتى تستطيع السيطرة عليه لتتمكن من الوصول للكنز الخاص بشمندر من خلاله عندما يكبر.