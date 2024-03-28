رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

الكشف على 1114 مواطناً خلال قافلة طبية في البحيرة

كتب:

إحسان شعبان
07:54 م | الخميس 28 مارس 2024
قافلة طبية في البحيرة

قافلة طبية في البحيرة

نظم فريق القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة في البحيرة قافلة طبية بقرية برقوقة بدمنهور، وتم توقيع الكشف على 1114 مواطناً مجانا من خلال 9 عيادات طبية.

قافلة طبية في البحيرة 

وتضمنت أعمال القافلة الطبية الكشف الطبي في التخصصات المختلفة «عيادتي الباطنة 315 - عيادة الأطفال 264 - الجراحة 99 - النساء 64 - تنظيم الأسرة  23- العظام 164 - الأسنان 44 - الأنف والأذن 105».

وتوافر خلال القافلة معملي دم وطفيليات وجهاز أشعة، كما تواجد سونار بعيادتي النساء وتنظيم الأسرة، وكذلك عيادة الكشف المبكر للضغط والسكر ووجود لجنة لعمل التقارير العلاجية على نفقة الدولة، وتقديم خدمة التثقيف الصحي للمواطنين المترددين على القافلة، وتم صرف الدواء من خلال صيدلية القافلة مجانا.

تقديم الخدمات الصحية المتميزة

جاءت القافلة في إطار خطة الدولة وجهود محافظة البحيرة لتكثيف عمل القوافل الطبية المجانية وتقديم الخدمات الصحية المتميزة و الاهتمام بالمناطق المحرومة من الخدمة الطبية بالقرى والعزب والنجوع.

كما جاءت أيضا تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بتكثيف عمل القوافل الطبية العلاجية.

اقرأ المزيد:

تقديم خدمات طبية لـ 312 مواطنا خلال قافلة في البحيرة

انطلاق قافلة طبية مجانية في البحيرة تضم 10 عيادات.. اعرف المواعيد

الكشف على 1243 مواطنا خلال قافلة طبية مجانية في البحيرة

من خلال 11 عيادة.. الكشف على 1542 مواطناً خلال قافلة طبية في البحيرة
بقلم إحسان شعبان