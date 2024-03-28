الكشف على 1114 مواطناً خلال قافلة طبية في البحيرة

نظم فريق القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة في البحيرة قافلة طبية بقرية برقوقة بدمنهور، وتم توقيع الكشف على 1114 مواطناً مجانا من خلال 9 عيادات طبية.

قافلة طبية في البحيرة

وتضمنت أعمال القافلة الطبية الكشف الطبي في التخصصات المختلفة «عيادتي الباطنة 315 - عيادة الأطفال 264 - الجراحة 99 - النساء 64 - تنظيم الأسرة 23- العظام 164 - الأسنان 44 - الأنف والأذن 105».

وتوافر خلال القافلة معملي دم وطفيليات وجهاز أشعة، كما تواجد سونار بعيادتي النساء وتنظيم الأسرة، وكذلك عيادة الكشف المبكر للضغط والسكر ووجود لجنة لعمل التقارير العلاجية على نفقة الدولة، وتقديم خدمة التثقيف الصحي للمواطنين المترددين على القافلة، وتم صرف الدواء من خلال صيدلية القافلة مجانا.

تقديم الخدمات الصحية المتميزة

جاءت القافلة في إطار خطة الدولة وجهود محافظة البحيرة لتكثيف عمل القوافل الطبية المجانية وتقديم الخدمات الصحية المتميزة و الاهتمام بالمناطق المحرومة من الخدمة الطبية بالقرى والعزب والنجوع.

كما جاءت أيضا تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بتكثيف عمل القوافل الطبية العلاجية.