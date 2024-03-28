مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 18.. مربوحة تخبر الكبير بحملها

أخبرت مربوحة خلال الحلقة 18 من مسلسل الكبير أوي 8، والذي يذاع عقب أذان المغرب مباشرة، أنها حامل.

أحداث الحلقة 18 من مسلسل الكبير أوي 8

ودخلت فروحة ابنة عمة مربوحة للجلوس معها في غرفتها وتحذرها من خيانة الكبير لها، وتقترح أن تكذب على الكبير وتخبره أنها حامل، وتسمع مربوحة كلام ابنة عمتها، وتخبر الكبير بحملها، ويرسل لدكتور ربيع للكشف عليها.

وعند مجيئ الدكتور ربيع تحاول مربوحة أن ترشيه بـ10 آلاف جنيه، وغويشة ذهب ولكنه لم يفهم، ويبدأ بسؤالها عدة أسئلة منها شعورها بدوار وألم في الظهر، لتجيب مربوحة بنعم ليؤكد للكبير حملها.

مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 8

ويعرض الجزء الثامن من مسلسل الكبير أوي 8 بطولة الفنان أحمد مكي يوميا عقب أذان المغرب على قناة on وفي نفس التوقيت على منصة watch it

ويعاد على قناة on في المرة الأولى في تمام الثالثة فجرًا، ثم تعاد الحلقة للمرة الثانية في تمام الساعة 3 عصرًا.