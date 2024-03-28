ملخص الحلقة 17 من مسلسل الكبير أوي 8.. والثانية من بقينا اتنين

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد عبده وجومانا ماهر، تقريرا تليفزيونيا حول ملخص أحداث الحلقات الـ17 والثانية من النصف الثاني للمسلسلات الاجتماعية والكوميدية.

مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن

في مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن بالحلقة 17، فروحة أوضحت لجوني أنها معجبة به، وصرحت لمربوحة ابنة عمتها بأن تحب جوني وتريد الزواج منه، بينما تحدث جوني مع مربوحة عن رغبته في فتح مشروع جديد، وطلب منها إقناع الكبير.

مسلسل وبقينا اتنين

وشهدت الحلقة الثانية من مسلسل وبقينا اتنين، تصدر أدهم وياسمين التريند على مواقع التواصل الاجتماعي تحت هاشتاج «طلقها في الضلمة»، وشهدت الحلقة مشاجرة بين ياسمين وابنتها ريم بعدما تصدر الأم التريند.

مسلسل فراولة

تناولت أحداث الحلقة الثانية من مسلسل فراولة، محاولة نيللي كريم لإقناع والدها ببيع الشقة التي ورثتها من والدتها لكنه رفض، كما عرض العميل الصيني يانج شراء شركة الفنانة شيماء سيف «إس إس» بكل محتوياتها، لتشغيلها في الفترة القادمة تحت إدارته.