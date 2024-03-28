بيومي فؤاد: «مسلسل الكبير أوي صاحب فضل عليا ومقدرش أتراجع عنه»

أكد الفنان بيومي فؤاد، أنه لم يصادف أن قابله أحد من الجمهور في الشارع وحدثه عن أنه يحبه ولكن لا يضحكه في أعماله، قائلا: «محصلش أن حد قابلني في الشارع وقالي مش بضحكني ولو حصلت هقوله كفاية أنك بتحبني والحب نعمة من ربنا وحصل أن مفيد فوزي قال إني ممثل متمكن ولكن مش بيضحك وده رأيه يحترم والقبول نعمة من ربنا».

أعمال بيومي فؤاد في رمضان 2024

وكشف خلال حواره ببرنامج «حبر سري»، مع الإعلامية اسما إبراهيم، على قناة «القاهرة والناس»، عن سبب عدم مشاركته في أي أعمال خلال رمضان سوى الكبير أوي، قائلا: «ماشركتش غير في الكبير أوي لأني ماضي حصري وترشحت في 6 أعمال ومقدرش أقولهم عشان تبقى قلة أدب ولما أقول اسم الأعمال ممكن الممثل يزعل».

وتابع: «أنا بقيت حريص قوي وبقيت أخاف أزعل حد ومضيت حصري للكبير أوي وفضلته لأني أساسي فيه وتحت أمره وصاحب فضل عليا ومقدرش أتراجع عن الكبير قوي واخترته لأنه مكنش موجود كتير، عشان في ناس زعلانة وأنا بتحدي بالكبير الموسم ده وتعبنا فيه جدا ويقال إنه هيبقى مسك الختام».

وعلق على هجوم المخرجة كاملة أبو ذكري عليه قائلا: «كل واحد في حاله ولم يحصل عتاب ولا كلام وفي حاجات مينفعش فيها كلام وده رأيها وهي قررت ومكتبتليش ليه اللي عملته ولكن هي قالت رأيها وقررت».

وأضاف أن العلاقة بينهما كانت كلها ود، متابعا: «كان في بينا كلام وهي مخرجة كبيرة والواحد يتمنى يشتغل معاها وفي سجن النسا بعتتلي وعرضت عليا 3 أدوار وساعتها كان عندي مسلسلات كتير فرحت لها واعتذرت لها وتقبلت الاعتذار».