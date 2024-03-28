وزير العمل: مصر ملتزمة بمعايير العمل الدولية وحقوق المرأة مصانة

أكد حسن شحاتة وزير العمل، اليوم الخميس، على أن الدولة المصرية مُلتزمة بكافة معايير العمل الدولية، وأن القوانين والقرارات ذات الصلة بملف العمل تتضمن بنودًا تؤكد ذلك.

وأضاف أن توجيهات وتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، تؤكد على أهمية تَطابُق المعايير الدولية مع التشريعات الوطنية.

حقوق المرأة مصانة في الجمهورية الجديدة

وقال الوزير، إن حقوق المرأة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مصانة في الجمهورية الجديدة، وحمايتها ورعايتها في مواقع العمل والإنتاج، يتحقق على أرض الواقع.

جاء ذلك في كلمة حسن شحاتة، خلال احتفالية وزارة العمل ومنظمة العمل الدولية، بإطلاق «الدليل الإرشادي لمُفتشى وزارة العمل حول التفتيش المُراعي للمساواة بين الجنسين و الانتقال العادل»، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، ومشاركة مدير مكتب المنظمة بالقاهرة إيريك أوشلان.

وأشاد الوزير بالعلاقات المتميزة، مع منظمة العمل الدولية، واستمرارية التعاون والتنسيق معها، بشأن كافة الملفات والقضايا ذات الاهتمام المُشترك، لافتا إلى أن الأهداف لكلا الجانبين يتم ترجمتها في صورة مشاريع وبرامج على أرض الواقع، لتعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية، وأصحاب العمل والعمال، ما يحقق المزيد من الاستقرار في بيئة العمل، وترسيخ ثقافة الحقوق والواجبات، وزيادة الإنتاج، والاستثمار وتوفير فرص العمل اللائقة، وتحقيق التنمية التي تعود بالرخاء على الجميع.

وأوضح الوزير، أن هذه الانطلاقة الجديدة ذات أهمية كُبرى لتسليط الضوء على الروابط الهامة وأوجه الاتفاق، بين الدستور المصري، ومعايير العمل الدولية، ورؤية مصر التنموية 2030 لتمكين المرأة في عالم العمل، ومشاركتها في القوى العاملة

وأكد الوزير، أن الاحتفال بإطلاق الدليل الإرشادي لمراعاة المساواة بين المرأة والرجل في العمل، يَعكس دعم القيادة السياسية ، والحكومة المصرية للمرأة المصرية باعتبارها شريكًا أساسيًا في النهوض بالاقتصاد القومي.

مبادرات لتمكين المرأة ودعمها

وأوضح وزير العمل، أنه في ظل توجيهات الرئيس تتبني الحكومة عدداً من المبادرات، التي تستهدف تمكين المرأة ودعمها لتقوم بالدور المطلوب منها للمشاركة في بناء الجمهورية الجديدة، ودعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمُستدامة.

ولفت الوزير إلى أن الحكومة تعمل على رفع نسبة مُشاركة المرأة في سوق العمل، ومكافحة بطالة الإناث، من خلال تدريبها وتعزيز قُدراتها للحصول على فرص العمل اللائقة وتهيئة البيئة المُواتية لمُمارسة وريادة الأعمال، وتعزيز فُرصها في الحصول على التمويل المناسب والخدمات المالية لإقامة مشروعات صغيرة.