هل يؤثر مسلسل مليحة على الصورة الذهنية لإسرائيل؟.. مؤلفة العمل ترد

قالت رشا الجزار مؤلفة مسلسل مليحة الذي يعرض في دراما رمضان 2024، إن العمل سيُحدث فارقا فيما يتعلق بالصورة الذهنية لإسرائيل، مشددة على أنه لا يتضمن أو ينقل أكاذيب ولكنه يقول حقائق معروفة للجميع للشعوب العربية والغرب، الذي مازالت حكوماته تدعم الاحتلال وتتغافل عن حق الشعب الفلسطيني في الحياة وحقه في أراضيه.

القضية الفلسطينية أسقطت ورقة التوت الأخيرة عن ادعاءات الغرب

وأضافت «الجزار»، في لقاء برنامج «مطروح للنقاش»، الذي تقدمه الإعلامية مارينا المصري، على قناة «القاهرة الإخبارية»، :«لا أريد القول بأن القضية الفلسطينية أسقطت ورقة التوت الأخيرة عن ادعاءات الغرب الكاذبة بخصوص حقوق الإنسان والشعارات التي بها نضال؛ لأننا جميعًا نعلم جيدًا أن إسرائيل هي الطفل المدلل للغرب».

وشددت مؤلفة «مليحة»، على أننا نعلم أهداف وجود إسرائيل في منطقتنا العربية ولكننا نراهن على وعي شعوبنا العربية، ومؤسساتنا الوطنية التي كانت ومازالت وستظل تتصدى لكل المخططات التي تحاك لمصر وللمنطقة كلها.