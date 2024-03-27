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دراما المتحدة

هل يؤثر مسلسل مليحة على الصورة الذهنية لإسرائيل؟.. مؤلفة العمل ترد

كتب:

عمرو هلال
11:03 م | الأربعاء 27 مارس 2024
مسلسل مليحة

مسلسل مليحة

قالت رشا الجزار مؤلفة مسلسل مليحة الذي يعرض في دراما رمضان 2024، إن العمل سيُحدث فارقا فيما يتعلق بالصورة الذهنية لإسرائيل، مشددة على أنه لا يتضمن أو ينقل أكاذيب ولكنه يقول حقائق معروفة للجميع للشعوب العربية والغرب، الذي مازالت حكوماته تدعم الاحتلال وتتغافل عن حق الشعب الفلسطيني في الحياة وحقه في أراضيه.

القضية الفلسطينية أسقطت ورقة التوت الأخيرة عن ادعاءات الغرب

وأضافت «الجزار»، في لقاء برنامج «مطروح للنقاش»، الذي تقدمه الإعلامية مارينا المصري، على قناة «القاهرة الإخبارية»، :«لا أريد القول بأن القضية الفلسطينية أسقطت ورقة التوت الأخيرة عن ادعاءات الغرب الكاذبة بخصوص حقوق الإنسان والشعارات التي بها نضال؛ لأننا جميعًا نعلم جيدًا أن إسرائيل هي الطفل المدلل للغرب».

وشددت مؤلفة «مليحة»، على أننا نعلم أهداف وجود إسرائيل في منطقتنا العربية ولكننا نراهن على وعي شعوبنا العربية، ومؤسساتنا الوطنية التي كانت ومازالت وستظل تتصدى لكل المخططات التي تحاك لمصر وللمنطقة كلها.

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