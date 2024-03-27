صاحب أقدم محل تصميم مجوهرات في مصر: بدأنا العمل منذ عهد الخديوية

قال بيترو بايوكي، أقدم صانع مجوهرات في الشرق الأوسط، إن الشركة هي الأقدم مستنديًا في مصر، وتم تأسيسها عام 1900، لافتًا إلى أن المحل وواجهته منذ عصر الدولة الخديوية، وهو آخر محل في مصر احتفظ بطابع الواجهة الخاص به في شارع عبدالخالق ثروت.

وأضاف بايوكي، خلال حواره ببرنامج «باب رزق»، المذاع على فضائية «dmc»، ويقدمه الإعلامي يسري الفخراني، أن أصحاب الشركة كانوا حريصين على الحفاظ على التراث، وذلك لاقتناعهم بأنه لا مستقبل دون ماضي، مؤكدًا أن عائلته أصلها إيطالي من روما، وجاءوا إلى مصر أول سنة لحكم الخديو إسماعيل، وكانت العائلة تنقسم لثلاثة فروع.

وتابع: «الأول كان يعمل في الساعات، والثاني كان يصنع عجل وأسلحة في ورشة، وبعد ذلك تحولت إلى مصنع، والثالث هو الجواهرجية، وهم من ظلوا مقيمين في مصر، وأول فرد في العائلة ولد في القاهرة 1875، وسماه الجد الأكبر بالمصري، وكأنه يشعر أن العائلة ستظل مستقرة في مصر».