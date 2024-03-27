ما حكم الشخص «العصفورة» في العمل؟.. علي جمعة يجيب

أجاب الدكتور علي جمعة، مفتى الديار السابق، على سؤال من أحد الحضور في برنامج نور الدين، حول من ينقل الأخبار الشخصية الخاصة بالموظفين إلى المدير في العمل أو ما يعرف بالعصفورة في بيئات العمل المختلفة، من أجل تحقيق مكاسب سواء مادية أو وظيفية؟.

وأضاف جمعة، خلال حلقة برنامج «نور الدين»، والمُذاع على شاشة «قناة الناس» اليوم: «النبي صلى الله عليه وسلم، قال المجالس بالأمانات، يعنى ينبغى على الإنسان أن يكون أمينا على المجلس، والشرع كله نهى عن الغيبة والنميمة، ربنا يكره هذا قيل وقال وكثرة السؤال».

وتابع مفتى الديار السابق: «هذا فعل رديء ومرفوض ولذلك العصفورة اللي هو أفشى السر، في فرق كبير بين النصيحة والتغيير يعني الفضيحة، أومرنا بالنصيحة، الدين النصيحة، والمفروض لو حد شاف حاجة ينصح زميله بدل ما يقول لرئيسه ويعمل فتنة بين الناس، لأن ده نوع من الغيبة والنميمة والبهتان وفتنةن الإثم بيكون على العصفورة وعلى المعصفر اللي هو طلب يعرف المعلومة، دي دايرة كلها وحشة».