علي جمعة: أخلاق العمل منظومة ضرورية لتنمية الدول

أكد الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، أن العمل بشكل عام له العديد من الأخلاق، موضحًا أن هذه الأخلاق تسمى الأخلاق العامة والقيم وهي منظومة ضرورية وليست من نافلة القول، وهي التي ميزت الإنسان عن سائر الكائنات.

وشدد «جمعة»، خلال حلقة برنامج «نور الدين»، المُذاع عبر شاشة «الناس»، على أن القرآن الكريم ربط الأخلاق بالإيمان وجعلها الأساس للطريق لله، والأخلاق سبب الرضا والفلاح والقرب من الله، موضحًا أن علماء التنمية اختلفوا حول الدولة النامية والمتقدمة.

ضرورة إتقان العمل

النبي نبهنا إلى ضرورة إتقان العمل

وتابع: «عالم أمريكي قال إن الدولة النامية لا تعرف الجدية والدولة التي فيها النمو استقر تكون فيها الحياة جادة»، موضحًا أنه في حالة العودة إلى عناصر الجدية نجد أنها إتقان العمل، وسيدنا النبي نبهنا إلى ضرورة اتقان العمل، مؤكدًا أن الحفاظ على الوقت شيء مهم لأننا سنسأل عليه.