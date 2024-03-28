ملخص مسلسل جودر الحلقة 3.. بداية تعرض ياسر جلال للخطر

توالت الأحداث في مسلسل جودر الحلقة 3 حيث كبر جودر الذي يؤدي دوره الفنان ياسر جلال ولا يزال يرتدي الحرز والحجاب الذي طالب الشيخ عبدالله والدته بارتدائه له عندما يكبر بدلا من الحلق الذهب ليكون حصنا له وحماية من الشمعيون برئاسة شواهي «نور» حتى تستطيع الحصول على الكنز الخاص بالشمندر لحكم العالم.

يعيش ياسر جلال في مسلسل جودر الحلقة 3 قصة حب مع شروق التي تؤدي دوررها الفنانة جيهان الشماشرجي، وتطلب منه أن يتزوجها لكنه يرفض بسبب رغبة أبيه في زواج أشقائه الأكبر منه.

ملخص مسلسل جودر الحلقة 3

وخلال أحداث مسلسل جودر الحلقة 3، يحدث صدام بين جودر وأحمد كشك بعد أن حاول مضايقة حبيبته شروق، واشتبكا سويا وأثناء الصدام سقط الحرز من رقبته وسرقه جني وذهب به إلى شواهي حتى تتمكن من أذية جودر.

قررت شواهي الذهاب إلى مصر لبدء رحلتها في الوصول للكنز الذي تحلم به، وبالفعل وصلت إلى مصر وبدأت في الرقص لكي تلفت انتباه سالم شقيق جودر لكي تتقرب منه وتدخل منزلهما.