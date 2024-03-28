سماح أبو بكر عزت تكشف لـ«كلام في الفن» كواليس المسلسل الكرتوني «نورة»

استضاف الكاتب الصحفي مصطفى عمار رئيس تحرير جريدة الوطن، الكاتبة سماح أبو بكر عزت، المشرفة على المحتوى الدرامي لمسلسل الكرتون «نورة»، خلال حلقة جديدة من برنامجه الإذاعي «كلام في الفن»، والمذاع عبر «راديو أون سبورت إف إم».

مشروع تنمية الأسرة المصرية

وقالت الكاتبة سماح أبو بكر، «إنه حينما أطلقت القيادة السياسية مشروع تنمية الأسرة المصرية، كان من المهم جدًا الاهتمام بالمرأة والفتاة، والمجلس القومي للمرأة فكر في شخصية تمثل المرأة المصرية، فتنزل القرى تكلم البنات وتشوف بيفكروا إزاي وتوجههم وتشوف اهتماماتهم وبدأت تشتغل على الأرض فعلًا فى القرى، وكان لازم فعلا تتعرف نورة، والمبادرة برعاية السيدة انتصار السيسي».

وأضافت: «بالتعاون مع الشركة المتحدة قرروا يتعمل مسلسل كرتون وهو نورة، وكان الهدف الأول، إحنا فعلا معندناش نموذج للفتاة المصرية، فالمجلس القومي للمرأة فكر أنه لازم فكرة نورة توصل ولما توصل من خلال عمل درامي وأحداث هتكون مؤثرة أكبر».

وتابعت: «دايما الدراما والحكاية بتجذب، وهنا كان التفكير على نطاق أوسع، وكان اهتمامنا يكون ليها أخ اسمه نور».