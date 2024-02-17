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سماح أبو بكر عزت: بدأت الاهتمام بالعمل مع الأطفال منذ 20 عاما

كتب:

شريف سليمان
11:16 م | السبت 17 فبراير 2024
سماح أبو بكر عزت الكاتبة المتخصصة في أدب الطفل

سماح أبو بكر عزت الكاتبة المتخصصة في أدب الطفل

قالت سماح أبو بكر عزت الكاتبة المتخصصة في أدب الطفل، إنها بدأت الاهتمام بالعمل مع الأطفال منذ 20 عامًا، مشيرة إلى أن أول احتكاك لها، كان من خلال أعمال درامية من إنتاج شركة صوت القاهرة. 

وأضافت «أبو بكر» خلال حوارها لبرنامج «الشاهد» مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، على قناة «إكسترا نيوز»: «عملت العديد من المسلسلات التي حصلت على جوائز، مثل مسلسل علاء الدين، وكنز جود أمين حصل على جائزة ذهبية من مهرجان الإعلام العربي عام 2002، وأنا حصلت على جائزة ذهبية في السيناريو، ثم توالت الأعمال».

وتابعت الكاتب المتخصصة في أدب الأطفال: «منذ البداية وأنا مهتمة بالأطفال، والكتب كانت في مرحلة تالية»، مؤكدة أنها تحب الأطفال وتستطيع الوصول إليهم، وهذا شجعها على الاستمرار في هذا الطريق.

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