سماح أبو بكر لـ«الشاهد»: جدتي كانت حكاءة رائعة.. وأتبع نفس أسلوبها

قالت سماح أبو بكر عزت، الكاتبة المتخصصة في أدب الطفل، إن جدتها كانت حكاءة رائعة، وكانت لديها ملكة الحكي بشكل مختلف دون ملل.

وأضافت «أبو بكر» خلال حوارها لبرنامج «الشاهد» مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة «إكسترا نيوز»: «لها مدخل كيف تقف وكيف تشوق وتجعل العين كلها دهشة عند الحكي، وهذا هو المنهج الذي أتبعه مع الأطفال».

وتابعت الكاتبة المتخصصة في أدب الطفل: «القيم موجودة لكن طرق التقديم اختلفت، التركيز على القيمة بشكل مباشر يجعل الطفل ينفر، يشعر الطفل وكأنك تقدم له درسًا»، مشيرة إلى أن الطفل اليوم مختلف تمامًا، ويريد أن يتعب ليصل إلى المعلومة، بداية من عنوان الحكاية، يجب ألا يكون مباشرًا.

وأردفت: «لازم العنوان يجعل الطفل يفكر في قصة الحكاية، وطالما فكر سيبدأ في الانتباه، لكن لو الحكاية جاءت سهلة سينصرف عنها تمامًا».