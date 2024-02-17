سماح أبو بكر عزت: نحتاج لتربية الآباء قبل الأبناء

قالت سماح أبو بكر عزت، الكاتبة المتخصصة في أدب الطفل، إننا نحتاج إلى تربية الآباء قبل الأولاد.

وأضافت «أبو بكر» خلال حوارها لبرنامج «الشاهد» مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة «إكسترا نيوز»: «بعمل ورش عمل مع الأهل كثيرا، الأم تقول لي ابني لا يقرأ اسألها هل أنت تقرأي؟ تقولي لا أنا بجيب له قصص، لو أنت قرأتي معه قصة، تعطيه من وقتك، وهتكتشفي موهبته بسبب ذلك».

وأشارت إلى أن أغلبية الأهالي الآن لا تحفز أطفالها، مشددة على أن الخيال مهم جدًا، متابعة: «دافنشي رسم الغواصة في القرن الـ15 قبل اختراعها في القرن الـ17».

وتابعت: «اترك الطفل يتخيل، بيكاسو فترة طفولته، هي التي صعنته، والدته كانت تربي الحمام في المنزل، لذلك تأثر بتربية والدته للحمام، وانعكس ذلك على رسوماته، كما رسم الحمامة كشعار للسلام بسبب تأثره بطفولته»، مؤكدة أن فترة الطفولة شكلت وجدان العديد من العظماء مثل طه حسين.