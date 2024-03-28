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دراما المتحدة

حياة فاتن حمامة.. بنت شقيق سيدة الشاشة تروي التفاصيل في «عاش هنا»

كتب:

منة شبانة
08:42 م | الخميس 28 مارس 2024
فاتن حمامة

فاتن حمامة

كشفت نادين حمامة، ابنة شقيق فاتن حمامة، تفاصيل حياة سيدة الشاشة العربية، قائلة إنّ بيتها كان كبيرا وواسعا، فهي كانت مُحبة للبساطة، حيث كان لكل غرفة طرازها الخاص، فهناك الطراز الإنجليزي، والقاعدة العربي والمشربية، والطابع الكلاسيكي أيضا.

تفاصيل حياة فاتن حمامة

وأكدت حمامة، خلال لقائها مع الإعلامية هاجر جميل ببرنامج «عاش هنا»، المُذاع على راديو «شعبي إف إم»، الحلقة 15، أنّها كانت تحب التجمعات العائلية، سواء في المناسبات العائلية كأعياد الميلاد، أو المناسبات العامة كعزومات رمضان، مواصلة: «كنا نتجمع في بيت جدتي وبتبقى قاعدة معانا، وكانت بتيجي باللبس الطبيعي البسيط، وفاتن حمامة فعلًا هي كاريزما أبلة حكمت».

ابنة شقيقها: كانت تحب الأدب وأن يسير كل شيء بشكل صحيح

وتابعت أنها كانت تحب الأدب وأن يسير كل شيء بشكل صحيح، مواصلة: «هي أكثر عمة كانت بتدي مبالغ كبيرة للعيدية، لأننا كنا بناخد من باقي أعمامي 5 أو 10 جنيهات، لكن هي كانت بتدينا 20 جنيه، وده مبلغ كبير جدا وقتها، وده بجانب أنها كانت حنينة جدا مع كل الناس».

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