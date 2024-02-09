سوزان حسن: سعاد حسني نجم القرن في السينما.. وأشهر من فاتن حمامة

قالت الإعلامية القديرة سوزان حسن رئيسة التليفزيون الأسبق، إن أول ظهور لها على شاشة التليفزيون كان عبارة عن تقديمة للإعلامية منى جبر: «في هذه اللحظات كان قلبي يدق، والإعلامية أماني نصحتني بالهدوء الشديد والتركيز للتغلب على الخوف».

شائعة وفاة فاتن حمامة

وأوضحت سوزان حسن خلال استضافتها ببرنامج «بالخط العريض»، المذاع على شاشة قناة الحياة، وتقدمه الإعلامية إيمان أبو طالب، أنها أجرت حوارات مع فاتن حمامة وماجدة وسعاد حسني، موضحة أن فاتن حمامة تعرضت لشائعة وفاة وطلب منها ممدوح الليثي وقتها إجراء حوار معها وما هو تم بالفعل وهي ست راقية وحبوية جدا.

الفرق بين فاتن حمامة وسعاد حسني

وتابعت: «الفرق بين فاتن حمامة وسعاد حسني هو في توقيت الشهرة حيث استمرت فاتن نجمة كبيرة وهانم لفترة طويلة، ولكن حتى الآن الأشهر هي سعاد حسني وهي نجمة القرن في السينما المصرية لأنها متنوعة بشكل كبير وخرافي».

وأشارت سوزان حسن أنها أجرت حوارا مع عمر الشريف في الإسكندرية حيث كان يعرض فيلم الأراجوز.