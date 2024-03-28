ابن الموسيقار الراحل محمد الموجي: منزل أبي كان مليئا بالفن والعندليب أبرز زواره

قال الموسيقار، يحيى الموجي، إن عنوان الموسيقار محمد الموجي، كان «3. أ شارع البراد، أمام سينما سهير بالعباسية»، لافتًا إلى أن منزله كان مليئا بالفن والحب والإخاء، والعائلة تعتبر لجنة استماع للموسيقار محمد الموجي، وأبناؤه أسماؤهم لها علاقة بالموسيقى وهم «أنغام وموجي وغنوة وأمين ويحيى»، وكان أي إنتاج للوالد كان يمر على المنزل ويقيموها.

الشخصيات الفنية بمنزل محمد الموجي

وأضاف خلال حواره ببرنامج «عاش هنا»، المذاع على «شعبي إف إم»، وتقدمه هاجر جميل، أن الفنان عبدالحليم حافظ كان من أهم الشخصيات التي كنا نحب وجودها بمنزلنا في المناسبات والأعياد، وقد أخذ معه صورة تذكارية ما زال محتفظًا بها حتى الآن، ومعظم المطربين الغالبية العظمى منهم دخل منزل الموسيقار محمد الموجي، مثل: «فايزة أحمد، وردة، محمد رشدي، محرم فؤاد».

محمد الموجي في منزله

وتابع: «محمد الموجي كان في المنزل أب مصري عادي، وكان في أيام رمضان، يذهب قبل السحور ليشتري الفول بنفسه، ويوقظ كل من في المنزل للسحور».