الحكم على قطب العملات المشفرة «بانكمان» بالسجن 25 سنة وغرامة 11 مليار دولار

حكم قاض اتحادي على قطب العملات المشفرة السابق سام بانكمان فرايد بالسجن لمدة 25 عامًا يوم الخميس، وهو أقل مما أراده المدعون بسبب ما وصفوه بجرائمه المالية الضخمة، وأكثر بكثير مما سعى إليه محامو الدفاع، كما أمرت المحكمة على بانكمان بدفع أكثر من 11 مليار دولار.

فشل في تحمل المسؤولية عن الكارثة التي خلقها

وبحسب صحيفة «واشنطن بوست» فإن قاضي المقاطعة الأمريكية لويس كابلان، أثناء إصدار الحكم، قال إن بانكمان فريد، المؤسس المشارك لبورصة العملات المشفرة وصندوق استثمار فشل في تحمل المسؤولية عن الكارثة التي خلقها.

وأدان المحلفون في نوفمبر بانكمان فرايد بتهم تتعلق بالاحتيال الإلكتروني والتآمر لارتكاب عمليات احتيال والتآمر لارتكاب جرائم غسيل أموال، وقد اتُهم باختلاس أموال عملاء لإنفاقها ببذخ على العقارات الفاخرة والاستثمارات والتبرعات السياسية.

وطالب ممثلو الادعاء بعقوبة السجن لمدة 40 عامًا على الأقل للمتهم ووصفوا القضية بأنها واحدة من أكبر الجرائم المالية في التاريخ، بينما وقال محامو الدفاع إن الحكم بالسجن لمدة تتراوح بين خمس وست سنوات سيكون أكثر ملائمة لشاب مصاب بالتوحد يريد استخدام بعض أمواله للأعمال الخيرية.

سيغادر السجن وعمره 57 عاما

وبحسب صحيفة «ذا تليجراف» فإنه سيبلغ عمر عبقري العملات المشفرة 57 عامًا عند مغادرته السجن، وكان بانكمان فرايد يواجه حكما محتملا بالسجن لمدة تصل إلى 100 عام، لكن المدعين الأمريكيين طالبوا بما يتراوح بين 40 و50 عاما.

وقال القاضي كابلان في حكمه، إن جرائم بانكمان فرايد ساهمت في خسائر للعملاء والمستثمرين والمقرضين تزيد عن 10 مليارات دولار، وأعلن أيضًا أن بانكمان فريد حاول التلاعب بالشهود في الفترة التي سبقت المحاكمة وقدم أدلة كاذبة إلى المحكمة.

وفي حديثه قبل النطق بالحكم، قال بانكمان فريد إنه ارتكب الكثير من الأخطاء وتسبب في الكثير من الضرر وأضاف: حياتي المفيدة ربما انتهت، وقال محاموه إنه يعتزم الاستئناف على حكم هيئة المحلفين.