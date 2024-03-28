سماح أبو بكر عزت: الطفل المصري ذكي جدا.. و«يحيى وكنوز» مسلسل كارتوني مختلف

قالت الكاتبة الدكتورة سماح أبو بكر عزت، إن الطفل المصري ذكي جدًا، مشيرة إلى أن الأطفال المصريين كلهم طاقة خلاقة، كما أن أطفال الصعيد مبهرون.

مخاطبة الطفل بلغة عصرية

وأضافت خلال لقائها ببرنامج «كلام في الفن»، المذاع عبر «أون تايم سبورت إف إم» مع الكاتب الصحفي مصطفى عمار رئيس تحرير جريدة الوطن، قائلة: «من الضروري أن نخاطب الطفل بلغة عصرية يستطيع فهمها، الأطفال بينصرفوا عن الأعمال غير العصرية، لو الطفل شاف عمل وبيخاطبه بلغة مش عصرية هينصرف عنه، ولو حس أن العمل يعايشه هينتبه ويتابع وهيحس حلقة ورا حلقة أنه حاجة بتشده».

وتابعت: «أهم ميزة في مشروع «نوره» وقبل ما تتحول لبطل على الورق، أنها بنت مصرية بسيطة جدعة بتقع وتقوم تاني وليست شخصية مثالية في كل حاجة».

مسلسل «يحيى وكنوز»

وبالحديث عن مسلسل «يحيى وكنوز»، قالت: «من أول موسم ليحيى وكنوز توقعت يكون مختلف، التاريخ دايما مادة ثقيلة، اللي ميعرفش تاريخه مش هيقدر يعيش الحاضر، وهو أول عمل يهتم بالتاريخ، وفي موسمه الأول أنه بدأ الأحداث من موكب المومياوات، وبدأت المغامرة من هنا، وهي حاجة مبهرة وتخلي الأولاد يبقوا عايزين يعرفوا إيه اللي هيحصل».

وأضافت: «بدأ يتدرج من عصر إلى عصر، ويعرفوا عظمة الحضارة، وأنها حضارة كان فيها تقدم في كل نواحى الحياة، والدنيا كانت ماشية إزاي وليست شكل كتاب المدرسة، ودا كان جمال «يحيى كنوز»، وهى فكرة محمد عدلي».

واستكملت: «الشركة المتحدة وفرت لها كل الإمكانيات، وهو ما أعطى لها ثقل أكتر، والمسلسل به نجوم كبار، ودا خلى الأطفال والكبار يتفرجوا عليه، ومع توالي المواسم، لغاية ما وصلنا للموسم الثالث اللي بيتكلم عن الهوية، ونعرف يعني إيه هوية، وإحنا محتاجين نعرف دا دلوقتي، ويعرفوا عظمة حضارتنا».