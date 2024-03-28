سماح أبو بكر عزت: مسلسل «نورة» موجه للأسرة كلها.. ويرصد مشكلات الفتاة

قالت الكاتبة سماح أبو بكر عزت، المشرفة على المحتوى الدرامي للمسلسل الكرتوني «نورة»، إن المسلسل موجه للأسرة المصرية كلها، مشيرة إلى أنه يرصد مشكلات الفتاة في هذا العصر.

المشاكل العصرية وتعامل الأطفال معها

وأضافت خلال لقائها ببرنامج «كلام في الفن»، والمذاع عبر «راديو أون سبورت إف إم»، مع الكاتب الصحفي مصطفى عمار، رئيس تحرير جريدة الوطن، قائلة: «مسلسل نور موجه للأسرة كلها، وبنشوف مشاكل نور في العصر دا، ومن خلال المسلسل بنشوف إزاي الشخصية اضطربت وبدأت تنظم أفكارها وحياتها وتستغل منصات التواصل الاجتماعي للمصلحة العامة».

مناقشة مشكلة مناهضة الهجرة غير الشرعية

وتابعت: «المسلسل بيناقش مشكلات كتيرة منها مشكلة مناهضة الهجرة غير الشرعية، وكل دا بيتعرض في المسلسل من خلال أحداث متشابكة، وكل فريق عمل المسلسل أيد واحد وروح واحدة، والروح الحلوة موجودة في العمل».

وأكملت: «كمان فيه أطباء نفسيين بيكونوا معانا ويشوفوا شخصية نورة، وفيه تلاحم بينا، لأننا عايزين نطلع عمل حلو، ونقول للأسرة إزاي يتعاملوا مع أولادهم زي مشكلة التيك توك، وفي حوار للأم مع ابنها نور بتقوله لما تعمل اللي عليك وتكون متميز في مجالك هنا هتكون مشهور، لأنه بالفعل بيقع في مشاكل لأنه عايز يبقى بلوجر».