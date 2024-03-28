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دراما المتحدة

سماح أبو بكر عزت: من يكتب للأطفال عليه توطيد علاقته معهم والالتحام بهم

كتب:

منتصر سليمان
09:11 م | الخميس 28 مارس 2024
سماح أبو بكر

سماح أبو بكر

تحدثت الكاتبة الصحفية سماح أبو بكر عزت، عن أهمية تطوير الكاتب لأدواته، خاصة الكتاب المتخصصين في الكتابة عن الأطفال، وذلك خلال لقائها ببرنامج «كلام في الفن»، المذاع عبر «الراديو أون سبورت إف إم»، مع الكاتب الصحفي مصطفي عمار رئيس تحرير جريدة «الوطن».

كاتب الأطفال يجب أن يوطد علاقته بهم

وأضافت: «بشوف دايمًا إن كاتب الأطفال عليه أن يظل طيلة الوقت في تلاحم مع الأطفال، واللي بيكون بعيد عن الأطفال لا يمكن لكتابته أن تصل للطفل».

وتابعت: «بقعد مع الأطفال وأشوف مشاكلهم، وطول ما انا قاعدة في أي مكان بيكون عيني على الأطفال، بشوف بيتكلموا إزاي ويتعاملوا مع بعض ومع أهلهم إزاي».

مشكلة الأطفال الحالية

أما عن أكبر مشكلة يواجهها الأطفال حاليًا، أكملت: «بقول للأسرة كل ما بقعد مع أطفال المشكلة المتكررة عندهم إن محدش بيسمعهم ولا يتكلم معاهم خالص، ومحدش بيفهمهم، إحنا قاعدين لوحدنا، ودايما بقول إن فيه فرق بين الرعاية والتربية».

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