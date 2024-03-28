موقع forbes: مصر ضمن أفضل 3 وجهات سياحية خلال 2024

أبرز موقع forbes خلال تقرير مصور أفضل 3 وجهات سياحية لزيارتها وقضاء الإجازات بها خلال العام الجاري 2024، وهي «مصر وألبانيا والمغرب»، وتتميز بجو لطيف، ومقومات طبيعية وأنشطة سياحية يمكن للسائح الاستمتاع بها بأسعار مناسبة.

وأكد الموقع، على أن عام 2024 هو التوقيت المثالي لزيارة هذه الوجهات السياحية الثلاثة.

وأشار الموقع، إلى أن مصر تتميز بالعديد من الأماكن السياحية والأثرية التي يمكن للسائح زيارتها، ومن بينها منطقة أهرامات الجيزة ومدينة القاهرة بأثارها وأماكنها السياحية المتنوعة والمختلفة والمتحف المصري الكبير عند افتتاحه، بالإضافة للاستمتاع بأجواء النيل الساحرة والمناظر الطبيعية الخلابة خلال القيام برحلة نيلية رائعة بنهر النيل الخالد، لافتاً إلى أن CNTraveler وصحيفة The Telegraph صنفوا مصر كواحدة من الدول التي يمكن زيارتها بأسعار مناسبة خلال عام 2024.

كما أوضح الموقع، أن صحيفة The Telegraph توصي بزيارة مدينة الغردقة والإقامة بمنتجعاتها السياحية المتميزة والتي تطل على ساحل البحر الأحمر، وتتميز بمياهها الصافية والشعاب المرجانية المتنوعة والرائعة التي يمكن لمحبي رياضة الغوص الاستمتاع بمشاهدتها.

Global Highlights يوصي بالأماكن الساحلية في مصر

وأشار أيضا موقع forbes إلى أن موقع Lonely Planet كان قد صنف مصر كواحدة من أفضل الدول التي يمكن زيارتها خلال عام 2024 من حيث الأسعار المناسبة، وأكدت على ذلك صحيفة The Times مشيرة إلى الوجهات السياحية الأثرية في الأقصر وأسوان، والتي تستعرض عراقة الحضارة المصرية القديمة.

وفي سياق متصل، أبرز موقع Global Highlights من خلال تقرير، عددا من الأماكن السياحية الساحلية على البحر الأحمر بالمقصد السياحي المصري، والتي يمكن زيارتها خلال فصل الصيف ولاسيما في شهر يوليو للاستمتاع بقضاء عطلة على شواطئها المشمسة، ومن بينها مدن شرم الشيخ والغردقة ودهب هذا بالإضافة إلى مدينتي القاهرة والجيزة، كما يمكن زيارة عدد من المعالم السياحية صباحاً أو مساءً.

وقد جاءت مدينتي القاهرة والجيزة من بين المقاصد السياحية التي أوصى التقرير بزيارتها، لافتاً إلى أن مدينة القاهرة تعد مكاناً رائعاً، كما أنها قريبة من مدينة الجيزة الموجود بها أهرامات الجيزة إحدى أشهر أماكن الجذب السياحي في مصر بالإضافة إلى المتحف المصري الكبير، كما يمكن للزائر القيام بالعديد من الأنشطة خلال زيارته لمدينة القاهرة، لاسيما في المساء، ومن بينها زيارة برج القاهرة وحضور عروض دار الأوبرا المصرية وعروض الصوت والضوء بأهرامات الجيزة والقيام برحلة نيلية وتناول العشاء وسط أجواء النيل الساحرة، والقيام بجولة بشارع المعز حيث الآثار الإسلامية الشامخة، بالإضافة إلى القيام بجولة في خان الخليلي لشراء الهدايا التذكارية من البازارات الموجودة بها.

كما أشار إلى أن السائح في مدينة شرم الشيخ يمكنه الاستمتاع بالاسترخاء على شاطئ البحر الأحمر والإقامة بالفنادق الرائعة وزيارة محمية رأس محمد وممارسة رياضة الغوص للاستمتاع بالحياة البحرية المتنوعة بها.

وتطرق التقرير للحديث عن مدينة الغردقة والتي تعد إحدى الوجهات السياحية التي تتمتع بشهرة كبيرة في مصر، والتي يرغب السائحون في زيارتها للمشاركة في الرياضات المائية والتي من بينها التزلج على الماء والغوص، بالإضافة إلى الاستمتاع بالاسترخاء على الشاطئ.

وعن مدينة دهب أشار التقرير أنها تتميز بكونها نقطة انطلاق رائعة لرحلات اليوم الواحد إلى جبل سيناء، وأضاف أنها تتمتع بمزيج رائع بين البحر والجبال والصحراء.