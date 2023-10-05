إنجازات 10 سنوات.. مصر تتفوق على المالديف في قائمة أفضل الوجهات السياحية عالميا

حققت الدولة إنجازات عدة في قطاع السياحة والآثار خلال العشر سنوات الماضية، حتى حصلت على إشادات واسعة من مؤسسات دولية بينها البنك الدولي، والذي أكد أن قطاع السياحة يعد أحد المحركات الرئيسية لنمو الاقتصاد المصري، كما اختار الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية مصر لتكون أول دولة يزورها خارج أوروبا منذ أزمة فيروس كورونا، بالإضافة لحصولها على خاتم السفر الأمن في ديسمبر 2020 من المجلس العالمي للسفر والسياحة.

مصر الأولى عالميًا بين الوجهات السياحية

وأوضحت الحكومة المصرية في كتاب «حكاية وطن»، الذي يلخص ما تم في مصر خلال العشر سنوات الماضية أن مجلة inside travel السويسرية اختارت مصر الأولى عالميا بين الوجهاتً السياحية الأكثر طلبا خلال الفترةً الحالية، لتتفوق بذلك على العديد من المقاصد السياحية الأخرى مثل جزرالمالديف والكاريبي، بينما اختار موقع Tripadviso الذى يعتبر أكبر منصة للسفر فى العالم مدينة الإسكندرية كأحد أفضل الوجهات السياحية الرائجة على مستوى العالم حيث جاءت فى المركز الـ23.

واختارت المجلة الأمريكية المهتمة بالآثار Archaeology كشف توابيت سقارة الملونة، كأحد أهم 10 اكتشافات أثرية لعام 2020 ، بالإضافة إلى وضع صورة أحد هذه التوابيت بتفاصيل ألوانه على غلاف المجلة لنسخة يناير- فبراير 2021.

أما CNN فقالت إن مصر من أفضل 21 وجهة سياحيـة آمنة للسفر فى عـام2021 لما تحويـه من آثار عظيمة، واعتبرت افتتاح المتحف المصرى الكبيـر حدثا سياحيا ضخما.

مشروع حفظ وترميم الآثار بالمتحف المصرى الكبير

وأعطت جريدة يوميري اليابانية مشروع حفظ وترميم الآثار بالمتحف المصرى الكبير جائزة «يوميوري» للتعاون الدولي في عام 2020، وقالت وكالة فيتش أن النمو الاقتصلدي في مصر سيظل قويا على المدى المتوسط بفضل زيادة الاستثمارات وتعافي السياحة.