سماح أبو بكر عزت عن والدها: كان متصالحا مع نفسه وبسيطا وخجولا جدا

قالت الكاتبة الدكتورة سماح أبو بكر عزت، إنه والدها الفنان الراحل، كان شخصية متعددة الأوجه، مشيرًة الى أنه إنسان وفي للغاية، سواء لأسرته أو للمكان الذي نشأ فيه، وهي منطقة السيدة زينب.

وأضافت عزت، خلال لقائها ببرنامج «كلام في الفن»، المذاع عبر «الراديو أون سبورت إف إم»، مع الكاتب الصحفي مصطفى عمار، رئيس تحرير جريدة الوطن، قائلة: «بابا كان بسيط جدا، وعنده تسامح شديد جدًا، يأخذ كل حاجة ببساطة، معندوش النرجسية، ومتصالح مع نفسه وظروف الحياة، ومع فكرة إن الحياة مراحل، مش واقف عن نقطة أنا البطل، وكان حنين جدًا وطيب وبسيط وعفوي، وكان خجول جدا».

وتابعت: «والدي كان بيسيبنا نختار وعمره ما فرض علينا رأي أو تصرف معين، وكان شايف إن الواحد طالما بيعمل اللى يريحه ومش بيأذى حد يبقي من حقه يعمله، وكان بيروح شغله وبعد شغله يرجع البيت، وكان مرتبط بينا قوي، وقصة حبه هو ووالدتي نشأت في التليفزيون، كانت قصة جميلة».

وأكملت: «مش بفتكر أن بابا عاقبني فى يوم، وسياسة البيت عندنا كانت بالنظرة، وبحب قوي مسلسل عبقري لوالدي اسمه عصفور فى القفص، وهو بيعلم قيمة العقل، وان شخص ممكن يقبل على نفسه يبقي قاتل ولا يبقي مجنون، وأكتر حاجة عجبتني أن نهايته بينه وبين طفل ماشي فى الشارع».