أمطار تضرب الإسكندرية وتكسر موجة الأتربة.. 3 تحذيرات للمواطنين (فيديو)

ضربت الأمطار ما بين خفيفة إلى متوسطة مدينة الإسكندرية منذ قليل، مع مساء اليوم الخميس، لتكسر بذلك موجة الأتربة التي ضربت المدينة منذ الصباح واستمرت حتى غروب اليوم، في ظل سوء الأحوال الجوية الذي يضرب المدينة الساحلية.

ورصدت «الوطن» عبر بث مباشر منذ قليل، سقوط أمطار في نطاق شرق ووسط المدينة استمر لدقائق معدودة قبل أن تعود الأمر للهدوء مرة أخرى مع توقعات بتجدد الأمطار غدا الجمعة، وسط تحذيرات عدة من هيئة الأرصاد الجوية.

تحذيرات بسبب طقس الإسكندرية

وجاءت تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية للمواطنين في الإسكندرية عبر التالي:

- عدم الانخداع بارتفاعات درجات الحرارة وعدم تخفيف الملابس خلال المقبلة لتجنب الإصابة بنزلات البرد.

- ضرورة ارتداء ملابس مضادة للأمطار في ظل عودة سقوط الأمطار غدا.

- عدم النزول من المنزل لمرضى حساسية الصدر والجيوب الأنفية بسبب وجود أتربة في الجو.

انخفاض درجات الحرارة في الإسكندرية

يأتي ذلك تزامنا مع حالة الطقس السيء الذي يتمثل في نشاط للرياح المحملة بالأتربة والعوالق وانخفاض درجات الحرارة علي كافة أنحاء المحافظة، حيث تصل الدرجة الصغرى 14 درجة مئوية.