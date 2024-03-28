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دراما المتحدة

تحرير 27 محضرا خلال حملة مكبرة على الأسواق في البحيرة

كتب:

إحسان شعبان
10:21 م | الخميس 28 مارس 2024
حملة تموينية في البحيرة

حملة تموينية في البحيرة

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، رقابتها المشددة بكافة مدن ومراكز المحافظة، حيث جرى تنفيذ عدة حملات تموينية على مدار اليوم.

حملات تموينية في البحيرة 

أسفرت الحملات التموينية عن ضبط مواد غذائية حلاوة طحينية، منتهية الصلاحية داخل مخزن، كما جرى تحرير 10 محاضر تموينية.

وفي مركز شبراخيت تم ضبط طن مخللات، ومنظفات مجهولة المصدر و500 عبوة بويات مٌنتهية الصلاحية، كما جرى تحرير 8 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ضبط سكر مجهول في البحيرة 

وفي إيتاى البارود تم ضبط سكر مجهول المصدر، وتحرير 9 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار لأنشطة تجارية مختلفة وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

تأتي الحملات التموينية في ضمن جهود محافظة البحيرة وتوجيهات الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق.

وشددت نائب محافظ البحيرة على التأكد من الالتزام بالاشتراطات التموينية الخاصة بالسلع، موجهة بضرورة متابعة الأسواق والمحال التجارية في مختلف مدن ومراكز المحافظة لضبط الأسعار ومراقبة جودة المنتجات المعروضة للبيع أمام المواطنين. 

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بقلم إحسان شعبان