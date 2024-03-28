فعاليات الدورة 12 من معرض فيصل للكتاب.. ورش فنية للأطفال

افتتحت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، فعاليات الدورة الثانية عشرة من معرض فيصل الرمضاني للكتابّ، وتستمر حتى 26 رمضان الجاري، بحضورالدكتور أحمد بهي الدين رئيس الهيئة العامة للكتاب، والدكتورة كرمة سامي مديرة المركز القومي للترجمة وعمرو البسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة وفريد زهران رئيس اتحاد الناشرين المصريين.

مشاركات عديدة من قطاعات وزارة الثقافة

وأجرت وزيرة الثقافة والمحافظ، جولة تفقدية في أجنحة المعرض، أعقبها حضور أولى الفعاليات الفنية المصاحبة للدورة على المسرح المقام داخل أرض المعرض، ويشارك في الدورة الحالية قطاعات وزارة الثقافة منها هيئة الكتاب، والهيئة العامة لقصور الثقافة والمركز القومي للترجمة ودار الكتب والوثائق والمجلس الأعلى للثقافة، وعدد من دور النشر الخاصة منها دار المعارف.

وتُشارك الهيئة العامة لقصور الثقافة في هذه الدورة بأكثر من 2000 عنوان من إصدارتها، إلى جانب مشاركة مبادرة «الثقافة والفن للجميع»، التي تُقدم الإصدارات بأسعار مخفضة تبدأ من جنيه واحد حتى 20 جنيهًا.

ورش فنية للأطفال

ويصاحب المعرض برنامج ثقافي وفني متنوع للكبار والصغار، يُشارك به عدد من الفرق الفنية مثل كورال سلام (بالمركز القومي لثقافة الطفل)، التنورة التراثية، النيل للآلات الشعبية، الإنشاد الديني، والأراجوز (صندوق التنمية الثقافية)، كما يقدم المعرض عددًا من الورش الفنية المقدمة للطفل بشكل يومي من التاسعة مساءً على مدار أيام المعرض.