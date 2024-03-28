مسلسل محارب الحلقة 18.. عزيز يصل إلى صابر ويهدده بالقتل

خلال عرض الحلقة 17 من مسلسل محارب، وجهت زوجة المحامي حسام الجيوشي (أحمد زاهر) اللوم له، بسبب تهديد محارب الذي يسجد دوره حسن الرداد، لهم في منزلهم بذبح الطفل الصغير، وذكرته بأفعاله المشينة، وأنها تجلس على كرسي متحرك ولا تقوى على مثل هذه الأمور، وأن طفلها يعاني من صدمات نفسية نتيجة تعرضهم لحادث عقب تهديد سابق له من موكل، وتسرد الحلقة 18 باقي الأحداث.

مسلسل محارب الحلقة 18

وفي سياق الأحداث المتوترة في مسلسل محارب، أثار طلب إنجي (ناهد السباعي) الطلاق من زوجها محارب دهشته، لأنه طلب منها هذا الطلب في بداية محنته ورفضته، ولكن طلبها الأخير جاء تحت تأثير السحر الذي دبره لها عنتر (حسني شتى) لتتخلص من زوجها وتوافق على الزواج منه.

محارب يصل إلى صابر

وتمكن عزيز محارب خلال الحلقة 18، من الوصول إلى صابر الذي شهد ضده زورا بأنه هو مرتكب جريمة القتل التي وقعت، وذلك في الوقت الذي ألقت فيه الشرطة القبض على أخيه إبراهيم، وتبحث عنه في كل مكان.