مسلسل محارب الحلقة 18.. حسن الرداد يطلب من محاميه الدفاع عن شقيقه إبراهيم

تستمر أحداث مسلسل محارب الحلقة 18 وتشهد مواقف كثير إذ شهد إبراهيم محمود ياسين، شقيق محارب، ضده زورا بتحريض من المحامي حسام الجيوشي أحمد زاهر، مقابل مبلغ كبير من المال، لكن يلقى القبض عليه، وبمجرد علم محارب «حسن الرداد» بقرار النيابة بحبس شقيقه إبراهيم بتهمة الاتجار في المخدرات، وتخلي حسام الجيوشي عنه، طلب من محاميه الخاص الذهاب للدفاع عن إبراهيم والوصول إلى حل قانوني لإخراجه من التهمة الموجه له.

مسلسل محارب الحلقة 18.. حسن الرداد يطلب الدفاع عن شقيقه

وتعرض محارب لصدمة كبيرة عندما علم من المحامي أن إنجي زوجته «ناهد السباعي» تُريد الطلاق، فقام سريعا محارب بالاتصال بها، حتى يتأكد من حقيقة كلام المحامي، وبالفعل طلبت منه إنجي الطلاق، وأنّها لا تريد الاستمرار معه، وهنا قام محارب بتطليقها وطلب من محاميه إنهاء الإجراء لدى المازون، وتستمر أحداث مسلسل محارب الحلقة 18 الليلة.