مسلسل محارب الحلقة 18.. أسما إبراهيم تتوعد أحفادها

أحداث جديدة ومفاجأة تنتظر محارب الليلة من جانب أبناء عمومته، بعد أن شهد مسلسل محارب الحلقة 18 خلافات ي منزل عائلة محارب بالصعد بين أبناء عمومته، بعد عملهم رغبة الحاجة آمنة «أسما إبراهيم» تسليم محارب إرث والده من أراضي العائلة ويبلغ 50 فدانا.

ويتفق أبناء عمومته على قتله وشقيقه إبراهيم لمنع الحاجة آمنة من تسليمه الإرث، وتتدخل الحاجة آمنة وتتوعد الجميع بالعقاب إذا اقتربوا من محارب، وفي هذه الأثناء تسقط على أرضا وتتعرض لوعكة صحية، ويتوعد «رابح» أبناء عمومته إذا حدث لها شيء.

مسلسل محارب الحلقة 18

ومع تواصل الأحداث اليومية في مسلسل محارب الحلقة 18، يحاول راجح ابن عم محارب التقرب من شقيقتة منال رغبة منه في الزواج بها، لوضع يده على إرثها حالة نجاح باقي أشقائه وأبناء عمومته قتل محارب وإبراهيم، وبذلك يصبح من حق منال أن ترث نصيب أشقائها وتحصل على الـ50 فدانا، وتتوالى الأحداث الليلة ف مسلسل محارب.