مع حلول اليوم التاسع عشر من شهر رمضان الكريم، يتطلع الأهالي إلى معرفة مواقيت الصلاة في الشرقية اليوم الجمعة 29-3-2024، لأداء الفرائض في مواعيدها، خاصة المغرب والفجر.

تستعرض «الوطن» خلال هذا التقرير، مواقيت الصلاة في الشرقية اليوم الجمعة 29-3-2024، بحسب الإمساكية التي أعلنتها الهيئة العامة المصرية العامة للمساحة.

مواقيت الصلاة في الشرقية اليوم الجمعة 29-3-2024

يحين موعد أذان الفجر في الشرقية اليوم الجمعة 29-3-2024 في تمام الساعة 4 و18 دقيقة صباحًا، فيما يحين الشروق في تمام الساعة 5 و 46 دقيقة صباحًا.

يحين موعد أذان الظهر في الشرقية اليوم الجمعة 29-3-2024 في تمام الساعة 11:59 ظهرا.

موعد أذان العصر في الشرقية اليوم الجمعة 29-3-2024

أما موعد أذان العصر في الشرقية اليوم الجمعة 29-3-2024، في تمام الساعة 3 و30 دقيقة مساءً.

موعد أذان المغرب في الشرقية اليوم الجمعة 29-3-2024

يحين موعد أذان المغرب في الشرقية اليوم الجمعة 29-3-2024، في تمام الساعة 6 و11 دقائق مساءً.

موعد أذان العشاء في الشرقية اليوم الجمعة 29-3-2024

يحين موعد أذان العشاء في الشرقية اليوم الجمعة 29-3-2024 في الساعة 7 و30 دقيقة مساءً، ويبلغ عدد ساعات الصيام اليوم 14 ساعة و13 دقيقة.