بين التبكير والتأخير، تتغير مواقيت الصلاة في الفيوم اليوم الخميس 28-3-2024 الموافق الثامن عشر من شهر الصيام، فضلًا عن عدد ساعات الصيام، إذ يأتي موعد أذان الفجر، وتوقيت السحور والإمساك، وشروق الشمس مبكرًا كل يوم عن الذي يسبقه، بينما يتأخر موعد أذان المغرب والعشاء، ويزداد عدد ساعات الصيام بمقدار يتراوح بين دقيقة وحتى 3 دقائق وفقًا لكل يوم، وفقًا لإمساكية رمضان 2024.

وتنشر «الوطن»‎ مواقيت الصلاة في الفيوم اليوم الخميس 28-3-2024 وعدد ساعات الصيام، فضلًا عن مواعيد السحور والإمساك، وموعد شروق الشمس في الفيوم اليوم، في ظل ما تقدمه من خدمات لمتابعيها في كل مكان طوال أيام الصيام.

مواقيت الصلاة في الفيوم اليوم

ووفقًا لقائمة مواقيت الصلاة في الفيوم اليوم الخميس 18 رمضان 2024، فإنّ موعد أذان الفجر اليوم ومواقيت السحور والإمساك وشروق الشمس، يأتون مبكرًا بمقدار دقيقة واحدة فقط، فيما يأتي موعد أذان المغرب نحو متأخرًا بمقدار دقيقة واحدة، بينما يزداد عدد ساعات الصيام بنحو دقيقتين عن الأمس.

مواقيت الصلاة في الفيوم اليوم الخميس 28-3-2024

وأوضحت هيئة المساحة، كل ما تريد معرفته عن مواقيت الصلاة في الفيوم اليوم الخميس 28-3-2024 في إمساكية رمضان 2024، إذ تأتي مواعيد الصلاة اليوم كالآتي:

موعد أذان الفجر في الفيوم اليوم الخميس 28-3-2024.. يحل في تمام الساعة 4:24 صباحًا.

موعد أذان الظهر في الفيوم اليوم الخميس 28-3-2024.. يحل في تمام الساعة 12:02 مساءً.

موعد أذان العصر في الفيوم اليوم الخميس 28-3-2024.. يحل في تمام الساعة 3:32 مساءً.

موعد أذان المغرب في الفيوم اليوم الخميس 28-3-2024.. يحل في تمام الساعة 6:13 مساءً.

موعد أذان العشاء في الفيوم اليوم الخميس 28-3-2024.. يحل في تمام الساعة 7:30 مساءً.

موعد صلاة التراويح في الفيوم اليوم الخميس 28-3-2024.. يؤدى عقب الانتهاء من صلاة العشاء، ويحدد وقتها بحسب كل مسجد على حدة.

عدد ساعات الصيام في الفيوم اليوم الخميس 28-3-2024

ويبلغ عدد ساعات الصيام في الفيوم اليوم الخميس 28-3-2024 الموافق الثامن عشر من شهر الصيام، أي ثامن أيام المغفرة، نحو 14:09 ساعة بزيادة دقيقتين عن الأمس.

ويبدأ موعد السحور اليوم الخميس 18 رمضان 2024 في تمام الساعة 2:04 بعد منتصف الليل، ويستمر حتى موعد الإمساك في تمام الساعة 4:04 صباحًا، بينما يأتي موعد الشروق اليوم في الفيوم في تمام الساعة 5:51 صباحًا.