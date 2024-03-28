مع حلول اليوم الثامن عشر من شهر رمضان الكريم، يتطلع الأهالي إلى معرفة مواقيت الصلاة في الشرقية اليوم الخميس 28-3-2024، لأداء الفرائض في مواعيدها، خاصة المغرب والفجر، وذلك تزامنا مع إعلان مديرية الأوقاف بالمحافظة حالة الطوارئ استعدادًا للعشر الأواخر من الشهر الفضيل.

وتستعرض «الوطن» خلال هذا التقرير، مواقيت الصلاة في الشرقية اليوم الخميس 28-3-2024، بحسب الإمساكية التي أعلنتها الهيئة العامة المصرية العامة للمساحة.

مواقيت الصلاة في الشرقية اليوم الخميس 28-3-2024

يحين موعد أذان الفجر في الشرقية اليوم الخميس 28-3-2024 في تمام الساعة 4 و 20 دقيقة صباحًا، فيما يحين الشروق في تمام الساعة 5 و 48 دقيقة صباحًا.

يحين موعد أذان الظهر في الشرقية اليوم الخميس 28-3-2024 في تمام الساعة 11:59 ظهرا.

موعد أذان العصر في الشرقية اليوم الخميس 28-3-2024

أما موعد أذان العصر في الشرقية اليوم الخميس 28-3-2024، فيحين في تمام الساعة 3 و30 دقيقة مساءً.

يحين موعد أذان المغرب في الشرقية اليوم الخميس 28-3-2024، في تمام الساعة 6 و 11 دقائق مساءً.

موعد أذان العشاء في الشرقية اليوم الأربعاء 27-3-2024

ويحين موعد أذان العشاء في الشرقية اليوم الخميس 28-3-2024 في الساعة 7 و 29 دقيقة مساءً، ويبلغ عدد ساعات الصيام اليوم 14 ساعة و 11 دقيقة.