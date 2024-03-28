مواقيت الصلاة وموعد اذان الفجر في الأردن اليوم الخميس 28-3-2024

يحتفل المسلمون في الأردن، بمرور 17 يومًا من شهر رمضان المعظم لعام 1445 هجرية، ويبحث الأردنيون والمقيمون عن مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في الأردن اليوم الخميس 28-3-2024 من أجل تنظيم مواعيدهم، خاصة مواعيد تناول الإفطار والسحور تنظيم أوقات صلاة التراويح والقيام، ونقدم لكم مواقيت الصلاة حسبما أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والمقدسات الأردنية.

مواقيت الصلاة في الأردن اليوم

مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في العاصمة عمان: الساعة 04:52 صباحا وتشرق الشمس الساعة 05:07 صباحا، وموعد أذان الظهر الساعة 12:42 مساء، وموعد أذان العصر الساعة 04:13 مساء بينما موعد تناول الإفطار وأذان المغرب الساعة 07:00 مساء، وتؤذن العشاء الساعة 08:16 مساء وتليها صلاة التراويح وصلاة القيام.

مواقيت الصلاة في الأردن اليوم الخميس 28-3-2024

موعد أذان الفجر في مدينة إربد في تمام الساعة 5:08 صباحا وتشرق الشمس في الساعة 6:26 صباحا وموعد أذان الظهر الساعة 12:42مساء، وموعد أذان العصر الساعة 04:13 مساء بينما موعد تناول الإفطار وأذان المغرب الساعة 7:11 مساء، وتؤذن العشاء الساعة 08:14 مساء وتليها صلاة التراويح وصلاة القيام.

موعد أذان الفجر في الأردن اليوم الخميس 28-3-2024

مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في مدينة الكرك في تمام الساعة 5:09 صباحا وتشرق الشمس في الساعة 6:25 صباحا، وموعد أذان الظهر الساعة 12:42 صباحًا، وموعد أذان العصر الساعة 4:13 مساء، بينما موعد تناول الإفطار وأذان المغرب الساعة 6:59 مساء، وتؤذن العشاء الساعة 8:16 مساء وتليها صلاة التراويح وصلاة القيام.

موعد أذان الظهر في الأردن اليوم الخميس 28-3-2024

مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في مدينة العقبة في تمام الساعة 5:14 صباحا، وتشرق الشمس في الساعة 6:33 صباحا وموعد أذان الظهر الساعة 12:45 صباحًا، وموعد أذان العصر الساعة 4:15 مساء بينما موعد تناول الإفطار وأذان المغرب الساعة 6:57 مساء، وتؤذن العشاء الساعة 8:16 مساء وتليها صلاة التراويح والقيام.