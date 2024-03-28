يحتفل المسلمون في الإمارات العربية المتحدة باليوم الـ18 من شهر رمضان المعظم لعام 1445 هجريا، وسط أجواء الصيام وأداء صلاة التراويح والقيام، لذا نقدم مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في الإمارات اليوم الخميس 28-3-2024، من أجل تنظيم أوقات تناول السحور والإفطار وأداء صلاة التراويح، التي أعلنتها الهيئة العامة للشئون الإسلامية والأوقاف.

مواقيت الصلاة في الإمارات اليوم 28-3-2024

مواقيت الصلاة في العاصمة الإماراتية أبوظبي، يؤذن الفجر في تمام الساعة 05:02 صباحًا، وتٌشرق الشمس الساعة 06:18 صباحًا، ويؤذن الظهر الساعة 12:32 مساءً والعصر الساعة 04:00 مساءً والمغرب، وموعد الإفطار الساعة 06:38 مساءً والعشاء الساعة 08:08 وتليها صلاة التراويح.

مواقيت الصلاة في دبي اليوم 28-3-2024

يؤذن الفجر في دبي، الساعة 04:57 صباحًا والشروق يكون الساعة 06:14 والظهر الساعة 12:29 مساءً والعصر الساعة 03:57 مساءً، أما موعد أذان المغرب فيكون الساعة 06:34 مساءً، ويؤذن للعشاء 08:04 مساءً، وتليها صلاة التراويح.

مواقيت الصلاة في الشارقة اليوم 28-3-2024

يرفع أذان الفجر في إمارة الشارقة، الساعة 04:56 صباحًا والشروق 06:13، والظهر 12:27 مساءً، والعصر 03:55 مساءً، والمغرب 06:32 مساءً، والعشاء 08:02 مساءً.

مواقيت الصلاة في عجمان في الإمارات اليوم

ويؤذن الفجر في عجمان الساعة 04:54 صباحًا، والشروق 06:08 صباحًا، والظهر 12:26 مساءً، والعصر 03:53 مساءً، والمغرب 06:34 مساءً، والعشاء 08:04 مساءً.

مواقيت الصلاة في أم القيوين 28-3-2024

يؤذن للفجر في أم القيوين، الساعة 04:56 صباحًا والشروق 06:13 صباحًا والظهر 12:27 مساءً والعصر 03:56 مساءً والمغرب 06:33 مساءً والعشاء 08:03 مساءً.

مواقيت الصلاة في رأس الخيمة اليوم

يرفع لأذان الفجر في رأس الخيمة الساعة 4:54 صباحًا والشروق 06:11 صباحًا والظهر 12:26 مساءً والعصر 03:54 مساءً والمغرب 06:32 مساءً والعشاء 08:02 مساءً.

مواقيت الصلاة في الفجيرة اليوم 28-3-2024

يؤذن الفجر في الفجيرة الساعة 4:53 صباحًا والشروق 06:10 صباحًا والظهر 12:25 مساءً والعصر 03:53 مساءً والمغرب 06:30 مساءً والعشاء08:00 مساءً وتليها صلاة التراويح.